CM 2018 : Les Lions sont "entrés" dans leur compétition (Amara Traoré)

L’équipe du Sénégal, battue 1-2, ce vendredi, par celle de la Croatie en match de préparation de la coupe du monde (14 juin au 15 juillet), a joué ’’un match sérieux’’ et démontré qu’elle est ’’entrée’’ de plain pied dans son Mondial, a analysé l’ancien sélectionneur national, Amara Traoré.



‘’On ne peut jamais dire d’une défaite qu’elle est bonne ; c’est pour cela que je retiens que c’est un revers plein d’enseignements pour l’équipe du Sénégal qui, avec de la réussite, aurait remporté la rencontre’’, a indiqué le technicien sénégalais à l’APS.



L’ancien entraîneur de la Linguère de Saint-Louis affirme que ‘’c’est un match où il y avait une opposition de styles entre une équipe croate avec une grande assise technique et ayant la possession du ballon et une équipe du Sénégal ayant accepté de jouer tantôt avec un bloc bas, un bloc médian et parfois avec un bloc haut pour récupérer le ballon avant d’amorcer ses attaques’’,



‘’Mais j’ai retenu que le Sénégal, même s’il n’a pas eu le ballon, n’a pas été mis en danger par la Croatie, notamment en première période où les Lions auraient pu mener à la marque’’, a ajouté le technicien.



Il indique que ‘’les Lions ont bien géré jusqu’à la 75-ème minute’’, période après laquelle "l’équipe s’est désunie’’ avec ’’les nombreux changements’’ effectués. Pour lui, avec de la réussite, on aurait eu une autre rencontre.



‘’J’ai bien aimé l’équipe jusqu’à la 75-ème minute et après, il y a eu moins de cohésion’’, a-t-il dit, indiquant qu’il va falloir travailler pour être lucide devant le but.



D’après Amara Traoré, ‘’entre le Luxembourg (31 mai) et la Croatie, le Sénégal a beaucoup gâché’’, alors qu’’’en coupe du monde, il faut mettre au fond la plus petite opportunité’’.



‘’Contre la Corée du Sud (11 juin), on doit encore pouvoir monter en puissance’’, a-t-il estimé, relevant que l’équipe du Sénégal va dans le même sens.



‘’Et il ne manque pas beaucoup de choses pour que l’équipe soit prête’’, a-t-il commenté. Selon lui, les Lions sont quasiment prêts pour entrer dans leur coupe du monde.