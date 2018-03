CM 2018 : Le ballon officiel ne convainc pas les gardiens

Des gardiens internationaux ont émis des critiques sur le ballon officiel de la Coupe du monde 2018, dénommé ’’Telstar 18’’ par son fabricant, l’équipementier Adidas.

’Il (le ballon) est vraiment étrange, il prend des trajectoires bizarres, je pense qu’il aurait pu être amélioré’’, estime David De Gea, gardien espagnol, sur le site de l’Equipe. Son dauphin Pepe Reina, gardien remplaçant de l'équipe nationale d'Espagne ne dit pas le contraire :’Ils devraient le changer, il reste encore du temps. On risque de voir plus de 35 buts à cause de ce ballon"

Le portier Allemand Marc-André ter Stegen confirme. ’’Le ballon pourrait être mieux, il bouge beaucoup, il est difficile à bloquer. Le ballon pourrait être mieux, il bouge beaucoup, il est difficile à bloquer’’, a-t-il précisé...