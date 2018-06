CM 2018 : L'Allemagne chute d'entrée face au Mexique (0-1)

Grosse surprise à Moscou, où le Mexique a pris le dessus sur une timide équipe d’Allemagne (1-0), ce dimanche, à l’occasion du premier match du groupe F de la Coupe du monde.



Décomplexés, les Mexicains entamaient mieux cette rencontre et obligeaient Neuer à réaliser deux arrêts importants dans le premier quart d’heure. Surpris par le rythme imposé par le Tri, la Nationalmannschaft se montrait toutefois dangereuse sur chacune de ses incursions mais Ochoa était lui aussi très sérieux sur sa ligne devant Werner puis Kroos. Au fil des minutes, les lignes s’étiraient et les Allemands prenaient de plus en plus de risques inconsidérés, laissant des boulevards incroyables mal exploités par Lozano.



Sur le bord de la touche, Joachim Löw cachait à peine son inquiétude. Le sélectionneur allemand ne s’attendait certainement pas à une première demi-heure aussi compliquée... Et ce qui devait arriver... arrive. Sur un contre éclair, Lozano se débarrassait de Kimmich d’un crochet dévastateur pour ajuster Neuer à bout portant (0-1, 35e). Mérité pour le Mexique, pas loin de concéder l’égalisation sur un coup franc de Kroos qui percutait la barre dans la foulée.



Au retour des vestiaires, l’Allemagne haussait clairement le ton. Mais le bloc mexicain résistait et repoussait sans problème les timides assauts des champions du monde, qui manquaient cruellement d’inspiration malgré la bonne entrée en jeu de Reus. Les minutes passaient et la pression germanique était de plus en plus intense, Kroos manquant de peu le cadre sur une nouvelle frappe dangereuse à l’entrée de la surface.



Dans le dernier quart d’heure, on assistait à un véritable siège sur le but d’Ochoa. Mais Kroos, Kimmich puis Werner échouaient systématiquement sur leurs tentatives. Dans les tribunes, les supporters du Tri poussaient leurs préférés, qui tenaient un exploit incroyable entre leurs mains. Malgré des frayeurs jusqu’au bout, les partenaires de l'excellent Herrera tenaient bon. L’Allemagne a déjà un genou à terre !