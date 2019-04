CAN U17 / Fraude sur l’âge de joueurs Guinéens : La FSF demande à la CAF la suspension du tournoi

Selon le quotidien stades de ce vendredi 26 avril, la fédération sénégalaise de Football (FSF) à travers son avocat, avait transmis une lettre à la CAF le 24 avril, juste avant les demi-finales de la CAN des u17. Laquelle adresse exigeait la suspension de la compétition : « Compte tenu de ce qui précède, la FSF requiert à titre provisoire, que le match de demi-finale prévu ce jour à 16h entre l’équipe u17 de la Guinée et celle du Nigeria soit reporté jusqu’à ce que l’instance compétente ait rendu une décision définitive. » Avait écrit l’avocat de la FSF mercredi dernier.

La Guinée doit être éliminée au profit du Sénégal…

En effet, si les faits avancés par la FSF étaient avérés, la fédération Guinéenne devrait être suspendue selon l’article 33 des règlements de la CAN des u17. « L’équipe Guinéenne ne pourrait plus participer au deux prochaines CAN des u17. Et, cela est le plus important, en l’espèce son équipe des u17 devrait être éliminée de la compétition en cours. Par conséquent tous les matches joués par la Guinée devraient être déclarés perdus par pénalité (3-0) En outre, la Guinée devrait aussi perdre sa qualification à la prochaine coupe du monde des u17 au profit du Sénégal. » Toutefois malgré cette requête, la compétition suit son cours. La délégation sénégalaise a quitté Dar es Salam depuis hier, renseigne Stades…