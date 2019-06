CAN 2019 : Aliou Cissé a publié sa liste de 23 joueurs, Santy Ngom et Sidi Sarr retirés du groupe !

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Aliou Cissé a enfin déposé sa liste officielle de 23 joueurs à la CAF à quelques heures de la date de clôture.



Sans grosse surprise, un milieu de terrain et un attaquant ont été retiré du groupe, il s'agit du jeune milieu relayeur Sidi Sarr (Lorient L2) et de meneur de jeu Santy Ngom (Nancy L2.) Un coup dur pour les deux "Lions" qui jusque là avaient fait toute la préparation avec la tanière débutée le 4 juin à Saly jusqu'à l'étape D'Alicante en Espagne.



Un choix que le coach Cissé ne manquera pas de justifier lors de ses prochaines sorties devant la presse sénégalaise notamment. En attendant d'aucuns justifient la mise à l'écart de Santy Ngom du fait de sa nonchalance habituelle, de son manque de "combativité" sur le terrain, un critère nécessaire pour s'imposer en Afrique ? À cela s'ajoute la pléthore d'attaquants à la disposition de Cissé qui par ailleurs pourrait se rabattre sur Krepin Diatta voire Saivet ou Pape Alioune Ndiaye pour animer l'entrejeu du Sénégal. Autant de points en defaveur du gaucher de Nancy qui gagnerait à muscler son jeu à l'avenir.



On pourrait avancer les mêmes arguments pour Sidi Sarr victime d'une intense concurrence au milieu de terrain où Gana, Alfred, PAN, Krepin et Saivet font largement les affaires du sélectionneur. Dans cette configuration le plus inexpérimenté a été "sacrifié."



Nul doute que ces deux joueurs auront d'autres occasion de se faire une place dans la tanière. En attendant les choses sérieuses commencent pour le Sénégal qui après avoir battu l'équipe du Réal Murcie (D3 Espagnol) sur la marque de 7-0, affrontera le Nigeria le 16 juin à Ismailîa avant de se tourner vers la compétition.