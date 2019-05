CAF : Le ballon officiel de la CAN 2019 dévoilé

La marque anglaise Umbro a conçu le ballon officiel de la Can nommé Neo Pro et l’a fait savoir dans un communiqué : « En tant que partenaire ballon exclusif, Umbro fournira à la CAF un ballon Neo Pro de haut niveau. Certifié par la FIFA pour être utilisé au plus haut niveau, le Neo Pro est doté d’une enveloppe extérieure en microfibres Teijin texturée pour une durabilité, une précision et une véritable fiabilité de trajectoire. Il a également une construction à cinq couches pour un rebond constant, et une conception de 14 panneaux cousus à la main avec des coutures scellées pour assurer une absorption d’eau nulle ».