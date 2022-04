Brèche de Saint-Louis : Le chavirement d’une pirogue fait deux morts et deux autres portés disparus.

Alors que les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis ayant coûté plus de huit milliards de francs à l’État du Sénégal viennent à peine d’être terminés, un accident mortel vient de se produire au niveau de l’embouchure de Saint-Louis. Les faits se sont déroulés vers les coups de cinq heures ce mercredi 7 Avril 2022.



En effet, le chavirement d’une pirogue de pêcheurs a fait deux morts et deux autres sont portés disparus. Parmi les victimes, il y a deux mariés, l’un habite à Guet-Ndar, et l’autre à Joal. Les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis par les sapeurs-pompiers. Un accident qui met en colère les pêcheurs de Saint-Louis qui dénoncent la mauvaise gestion des travaux…