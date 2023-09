Billetterie : Les tickets pour le match Sénégal vs Algérie disponibles à partir de samedi …

Comme annoncé par le président de la Fédération sénégalaise de football, la commercialisation des billets pour le match entre le Sénégal et l’Algérie le 12 septembre prochain, va démarrer ce samedi 9 septembre. Ainsi, d’après le communiqué de la FSF, les prix des tickets varient de 2.000 FCFA à 150.000 CFA pour accéder VVIP.

Pour voir le match à partir des tribunes rouges centre, il faudra débourser 3.000 FCFA et 5.000 FCFA pour les sièges dans la zone jaune virage. À partir de 10.000 FCFA les supporters auront accès à la zone jaune centre et pour 15.000 FCFA le VIP annexe leur sera ouvert. Enfin, la zone VIP est accessible à partir de 50.000 FCFA (VIP centre), 100.000 FCFA (VVIP latéral) et 150.000 FCFA (VVIP centre.)

S’agissant des points de vente, il faudra se rendre dans les lieux suivants : Stade Iba Mar Diop, Stade Demba Diop, Stade Alassane Djigo, Stade Amadou Barry, Stade Galandou Diouf, Stade Maniang Soumaré de Thiès, la mairie de Diamniadio, l'ancien siège de la FSF à Ouest Foire en face du CICES.