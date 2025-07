Bavures policières à Rosso et Cambérène : Le Président de la République exige des enquêtes rigoureuses et promet des décisions fermes

Le Chef de l'État est enfin sorti de son silence. Suite aux récents incidents impliquant des éléments des forces de l'ordre à Rosso et Cambérène, il a réagi avec fermeté, en condamnant des actes qu’il juge "inadmissibles".

Il a instruit le ministre de l’Intérieur ainsi que le directeur général de la Police nationale de diligenter des enquêtes avec impartialité.

"Un rapport circonstancié doit me parvenir dans les plus brefs délais", a-t-il ordonné, visiblement indigné après avoir visionné certaines séquences qui ont circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Le Président a rappelé que la mission première de la police est de sécuriser les citoyens, non de leur porter atteinte. En ce sens, il a fermement dénoncé les débordements constatés à Rosso comme à Cambérène, assurant qu'aucun abus ne sera toléré sous son magistère.

"Je prendrai toutes les décisions qui s’imposent", a-t-il promis, mettant en garde contre toute tentative de couvrir des pratiques qu’il qualifie de contraires aux valeurs républicaines et à l’éthique des forces de sécurité.

Cette sortie du Président sonne comme un signal fort à l’endroit des autorités sécuritaires, mais aussi comme un geste d’apaisement envers les populations profondément choquées par ces actes.

L’opinion publique attend désormais les conclusions des enquêtes annoncées, mais surtout, des mesures concrètes pour que de tels actes ne se reproduisent plus.