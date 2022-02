Aviculture à Touba et Mbacké / Les acteurs ruent dans les brancards à cause des flambées.

Les aviculteurs de Touba et de Mbacké ne sont pas contents. Cause : les produits agricoles généralement utilisés pour nourrir la volaille ont vertigineusement flambé. En conférence de presse, les leaders de l’association qui les réunit, dont Serigne Cheikh Abdou Mbacké Ngabou et Serigne Diaw, ont invité l’État à prendre ses responsabilités face à un plan d’action de grogne qui sera, très rapidement, déroulé.



« Les hausses sont, non seulement, vertigineuses mais surtout récurrentes et en plus de toucher les aliments touchent aussi les poussins. Nous avons remarqué que ces flambées sont notées à l’approche des événements religieux ».



Serigne Cheikh Abdou Mbacké de signaler aussi que le secteur est infiltré par des gros bonnets qui viennent ruiner « les braves pères de famille » qui n’ont que ce travail à faire pour s’extraire des affres du chômage. Les aviculteurs prévoient d’aller rencontrer le Khalife Général des Mourides...