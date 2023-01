Arbre de Noël : la Sicap regroupe les enfants et l’ensemble du personnel pour fêter sa fin d’année.

Après plusieurs longs mois de pandémie de Covid-19, la société immobilière du cap-vert (Sicap) vient de reprendre ses fêtes de fin d’année.

Devant un immense public composé des membres du personnel ainsi que des enfants venant de diverses localités du Sénégal et des parents, la Sicap a tenu une très belle fête. Les enfants se sont régalés avec la prestation de nombreux artistes, dont Adiouza, Bilou et les clowns du cirque authentique.

Pour le directeur de la Sicap, Mamadou Kassé, cette fête revêt une importance capitale étant donné qu’elle marque non seulement la clôture spéciale d’un exercice bien accompli, mais aussi un temps de communion et de convivialité pour le personnel et les membres des familles.

Mamadou Kassé n’a pas manqué lors de son discours, de rendre un hommage mérité aux travailleurs admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite, qui sont cette année au nombre de cinq agents, dont deux chauffeurs, un directeur financier, un caissier et un chef de service.

À tous les retraités, le DG a exprimé toute sa reconnaissance durant leur parcours à former et formater des jeunes en leur inculquant des valeurs qui sans nul doute les guideront tout au long de leur carrière professionnelle.