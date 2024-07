Apurement du passif des instances administratives et des décisions de nomination : Les Directeurs d’Écoles du Sénégal félicitent Moustpha M. Guirassy

Le bureau exécutif du Collectif des Directeurs d’Écoles du Sénégal (CDES) se réjouit de l’initiative, de l’engagement et de la détermination du Ministre de l’Éducation nationale d’apurer toutes les instances administratives de décisions de nomination aux postes de responsabilité et d’arrêtés d’admission aux examens professionnels concernant des milliers d’enseignants.



Par cette décision, selon le collectif, « Monsieur le Ministre Moustapha Mamba GUIRASSY, vient de poser un acte fort allant dans le sens de satisfaire une vieille doléance des enseignants. »



Le CDES étant une structure de proposition, de concertation et de contribution saisit cette occasion pour magnifier cette décision majeure qui vient à son heure et qui témoigne de la volonté de l’autorité à bâtir un consensus fort autour du projet de transformation systémique du système éducatif sénégalais pour le bien exclusif des enseignants et des apprenants.



Les directeurs d’écoles félicitent le Ministre et l’encouragent à continuer sur cette lancée qui consiste à mettre fin progressivement aux lenteurs administratives.