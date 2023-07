Après 3 semaines de canicules, l'ONU confirme: juillet sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète

Après plusieurs semaines de surchauffe dans les mers et sur trois continents, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies et l'observatoire européen Copernicus estiment avoir suffisamment de données pour annoncer que juillet 2023 sera "très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré", dépassant le précédent record de juillet 2019. ". L'action climatique n'est pas un luxe mais une nécessité", a déclaré jeudi Petteri Taalas, le secrétaire général de l'OMM, car "les extrêmes météorologiques subis par des millions de personnes en juillet ne sont que la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de ce que nous réserve l'avenir".