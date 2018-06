Ambiance bon enfant aux abords du stade Spartak quelques heures avant le match Sénégal-Pologne (PHOTOS)

L'ambiance est déjà électrique près du stade Spartak à quelques heures de la rencontre Sénégal-Pologne.

Sevrés de son ambiance de feu depuis le début des travaux de réfection, les abords du stade de Moscou ont retrouvé de leur splendeur, ce mardi matin, grâce aux supporters de la Pologne et du Sénégal. L'ambiance aux alentours s'est légèrement réchauffée quand une partie des supporters y est passée.

Ils ne se sont jamais arrêtés de chanter. Et ce, malgré la chaleur assez lourde qui y règne. Les supporters sénégalais et polonais sont arrivés cinq heures avant le coup d'envoi pour entonner leurs chants. L'ambiance est à la fête comme s'en est aperçu l'envoyé spécial sur place pour la télévision numérique Dakaractu...