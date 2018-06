Aliou Cissé sur la comparaison faite entre la génération de 2002 et celle de 2018 : "Ce n'est pas comparable pour plusieurs raisons"

Sur la comparaison faite entre la génération de 2002, quart de finaliste du mondial 2002 et celle de 2018, Aliou Cissé, capitaine d'alors et coach aujourd'hui de dire : "Ce n'est pas deux générations comparables. Plusieurs choses diffèrent ces deux générations là. D'abord les choses ont évolué. Les mentalités aussi. Le background n'est pas le même ni l'éducation. La façon de penser aussi a évolué. La génération de 2002 a marqué son histoire et a procuré énormément de bonheur et de satisfaction à notre pays et croyez-moi, ces garçons là sont dans cette même dynamique. Ils travaillent pour ça et et j'ai énormément confiance en eux.