Aliou Cissé se plaint de l'arbitrage : "Un match international joué en Croatie et arbitré par des arbitres Croates, on savait qu'ils allaient plus être de leur côté"



Face à la presse, le Sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé s'est plaint de mauvaise qualité de l'arbitrage. Selon Aliou Cissé : "nous déplorons aujourd'hui l'arbitrage qui a été plus du côté des Croates que du nôtre. Nous savions qu'un match international joué contre la Croatie, en Croatie et arbitré par des Croates, ça n'allait pas être facile pour nous. Nous ne pouvions pas nous énerver parce que c'est un match amical de préparation mais ce n'était pas juste. N'empêche, comme je l'ai dit, nous avons très bien joué. Nos garçons ont appliqué à la lettre ce qu'on leur avait demandé alors je suis fier d'eux. Je ne vais pas polémiquer sur l'arbitrage, mais plusieurs erreurs ont été commises.