Aliou Cissé : "Pas de plan anti-Lewandowski!"

Dans l’hypothèse où la star polonaise, Robert Lewandowski foulerait la pelouse du Spartak, mardi face au Sénégal, la charnière Koulibaly-Salif Sané pourrait être la première paire sénégalaise à croiser sa route au Mondial.En ce qui concerne la façon de le marquer, Aliou Cissé reste très lucide : "Le plus important, c’est le collectif. Lewandowski, tout le monde le connait. C’est un attaquant de classe mondiale. Mais, j’ai envie de dire qu’une équipe compétitive, une équipe qui gagne c’est tout un collectif. Aujourd’hui, la Pologne, au-delà des individualités, c’est tout un collectif. Il y a aussi d’autres joueurs capables de faire la différence. Honnêtement, nous n’avons pas un plan bien précis contre Lewandowski. Aujourd’hui, nous mettons en place un plan collectif pour pouvoir contrer cette équipe polonaise et faire le meilleur résultat possible. Il faudra que toute l’équipe soit concernée"...