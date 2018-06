Aliou Cissé : "La qualification se jouera contre la Colombie"

Lucide, Aliou Cissé reconnait bien volontiers que le Sénégal n’a pas brillé dimanche, contre le Japon (2-2). Il s’agace : "Ce qui me dérange un peu c’est qu’on prend des buts gags. Il y a de la déception parce qu’on avait fait le plus dur, on avait ouvert le score et on a mené deux fois dans cette rencontre. A ce niveau de la compétition, les erreurs se payent cash". A l'en croire, l'équipe japonaise a parfois posé des problèmes à ses hommes. "C’est vrai qu’on n’a pas vu le meilleur du Sénégal. On n’a pas été très bon. Le Japon était la meilleure équipe sur le terrain. Il faut le dire. Bien jouer ne veut ne veut pas dire prendre le dessus", regrette le sélectionneur des Lions.Mais, il refuse de s’avouer vaincu dans la course pour la qualification au second tour. "Il y a forcément des regrets. On n’a pas vu un grand Sénégal ce soir. Maintenant, on va continuer à travailler. Nous savons que la qualification se jouera contre la Colombie. Donc, il va falloir se préparer pour ce match. On savait que ça allait se jouer sur trois matches", se projette le coach du Sénégal.