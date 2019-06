Alicante : Sieste, décrassage et séance d'entraînement ludique pour les Lions

Les joueurs de l'équipe nationale sont arrivés aux environs de 2h30 GMT (4h30 locales) dans la nuit du vendredi à samedi, à Alicante, après avoir quitté Dakar aussitôt après avoir reçu le drapeau des mains du Président Macky Sall, vendredi après-midi. Difficile de trouver le sommeil pour la plupart, certains joueurs ont pris une collation en arrivant à l'hôtel La Finca Golf & Spa Resort. La majeure partie du groupe a « zappé » le petit déjeuner.

Les joueurs et les membres du staff des Lions se sont retrouvés vers 12h30 locales pour le déjeuner. Une sieste réparatrice cet après-midi avant de se retrouver à 16h30 (heure locale) au milieu du terrain d'entraînement de la ville, comme il le fait habituellement, Aliou Cissé a pris la parole pour remobiliser ses troupes. Les 23 joueurs ont bénéficié d'une séance de décrassage, avant la séance d'entraînement ludique.

L’équipe nationale est en stade de préparation d’avant CAN 2019 à Alicante, au sud-est de l’Espagne. Pendant son séjour, la sélection de Aliou Cissé y disputera un match amical contre une équipe amateur (4e Division espagnole) de la localité. La Tanière va ensuite déménager en Égypte (Ismaïlia), où l’équipe du Sénégal livrera un dernier gros test face au Nigéria, le 16 juin. Logés dans le groupe C, les Lions débuteront le 23 juin face à la Tanzanie, avant de défier l’Algérie le 27 juin et enfin le Kenya le 1er juillet au Caire.