Alfred Ndiaye : "On est déçu du résultat"

Titularisé pour la deuxième fois en sélection dimanche soir, Alfred Ndiaye est revenu après la rencontre Japon- Sénégal sur le nul concédé face aux Blue Samouraïs. "Ce n'est pas un mauvais résultat. Avec 2-2, on reste premier du groupe avec le Japon. Nous sommes peut être déçus de la physionomie du match. On est aussi déçus du résultat. On a pris deux buts après avoir mené au score", regrette le milieu sénégalais. Il refuse de s’avouer vaincu dans la course pour la qualification au second tour : "On avait pris un bon départ dans cette compétition. Pour le dernier match, nous allons jouer pour la victoire. On va tout faire pour gagner".