Al Mounawiir : Parlons de « Al Arche », le trône de Dieu

« Al Arche » signifie le trône de Dieu. Arasse se trouve au-delà de tout. Des millions de kilomètres séparent Arasse de la Terre. Un voyage qui va durer cinquante mille ans. Entre le premier ciel et la terre, le voyage va durer 500 ans et c’est la même durée entre les sept ciels. C’est la même distance entre le dernier ciel et Kursiyu. Maintenant entre Kursiyu et «Al Arche», il y a un océan à perte de vue et il faut aussi 500 ans de voyage. C’est cet océan qui est en bas d’Al Arche et Le Tout Puissant est au-dessus de Al Arche d’après le penseur Oumar Bin Khatab, dans un de ses livres. Al Arche est le balcon du paradis et toute eau du paradis provient d’Al Arche. C’est la créature la plus proche de Dieu. Al Arche est plus grand que Kursiyu qui à son tour est encore plus grand que les sept ciels réunis. Al Arche est encore au-dessus de Firdaws.