Affaire des « boulettes censées faire grossir les fesses » : le verdict attendu le vendredi 7 février 2025

Ce mercredi, au tribunal de Guédiawaye, les prévenus Alima Sow, Alima Fall, Moussou Gassama, Pape Ibrahima Gueye, Seynabou Gassama, Binetou Diouf, Maty Mbaye et Habousse Ndiaye ont comparu devant le juge dans l’affaire dite des « boulettes pour grossir les fesses ». Après leur audition, celle des témoins et les plaidoiries, le juge a renvoyé l’affaire au vendredi 7 février 2025 pour le verdict.



À noter qu’Alima Fall, Maty Mbaye et Habousse Ndiaye tenaient des boutiques où elles commercialisaient des produits censés « augmenter la taille des fesses ». Devant le juge, Alima Fall et Maty Mbaye ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, tout en affirmant qu’elles ignoraient les effets néfastes de ces produits. En revanche, Habousse Ndiaye a catégoriquement nié toute implication. Parmi les cinq autres prévenus figurent Alima Sow, employée d’Alima Fall, ainsi que le livreur, tous ayant comparu lors de l’audience.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, vente illégale de produits pharmaceutiques, exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de fonctions et administration de substances nuisibles à la santé publique.