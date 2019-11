Affaire Pétro-Tim : L’audition de Aliou Sall reportée à 13h en raison de l'indisponibilité du Doyen des juges.

L'audition de Aliou Sall prévue ce lundi matin devant le Doyen des juges, pour évoquer l’affaire Petro-Tim, a été reportée dans l’après-midi (à partir de 13h), ont rapporté les proches du Maire de Guediawaye. Aliou Sall s’est présenté au bureau du magistrat instructeur vers 9h30 avant de rebrousser chemin.



En fait, le juge Samba Sall a été convié à une réunion entre le ministre de la justice et des magistrats. D’où les raisons du report. Il va ainsi boucler les auditions sur l’affaire Petro-Tim avec Aliou Sall.

Après avoir reçu plusieurs témoins, c’est au tour du frère cadet du chef de l’Etat de déférer à la convocation du magistrat instructeur. En tant que témoin, le frère du président de la République va clôturer la liste des personnalités auditionnées dans le scandale relancé par BBC.



L’ancien directeur de la Caisse de dépôts et de consignations (CDC) a été cité à la suite d’une enquête diffusée par la chaîne britannique. Il aurait touché, selon le reportage, des pots-de-vin liés à l’attribution de deux blocs pétroliers et gaziers à l’homme d’affaire Frank Timis, en 2012.