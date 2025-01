Affaire Farba Ngom: des sénégalais des États-Unis dénoncent un règlement de comptes politiques et sonnent la mobilisation

Après la diaspora sénégalaise en France, c’est au tour des sénégalais résidant aux États-Unis de manifester leur soutien à Farba Ngom. Des sénégalais qui s’inquiètent de la situation au Sénégal notamment avec ce dossier dans lequel est cité le député-maire des Agnam, Farba Ngom. Dans leur intervention, ils marquent leur préoccupation face à « une démocratie et un État de droit qui est en train de s’affaisser ».







Dans cette affaire Farba Ngom avec la levée de son immunité parlementaire pour « le livrer » à la justice afin que celui-ci puisse être entendu sur ce qui lui est reproché, ces sénégalais de l’extérieur sont en phase de tous ceux qui croient en « une commande politique contre le maire des Agnam ». Ils citent d’ailleurs la dernière sortie de Ousmane Sonko à Matam et rappellent ses propos tenus contre le chargé de la mobilisation de l’Apr. En condamnant dans la foulée « une légèreté dont a fait preuve l’assemblée nationale dans la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom », les sénégalais des États-Unis interpellent l’opinion sur des « dérives qui affectent et fragilisent les institutions de la République ».







Réitérant leur soutien à Farba Ngom, ils se disent prêts à affronter le nouveau régime et lancent un appel pour « rétablir l’Etat de droit » dans ce pays.