Adversaire du Sénégal : L'Ouzbékistan débarque avec une ossature locale et 6 expatriés

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui joue le Sénégal en amical vendredi, a débarqué à Casablanca sous l'encadrement d'un collège d'entraîneurs. Le coach titulaire Samvel Babayan a été suspendu à vie pour faux et usage de faux. Mais, cela n'a pas empêché la sélection ouzbèques de se préparer. Leur regroupement a démarré à Techkent et se poursuit au Farah Hôtel de Casablanca.



Les joueurs ouzbèques ont travaillé sous la houlette du technicien Temur Kapadze, qui a convoqué 30 jours dont 6 expatriés, qui sont venus en renfort. Le reste du groupe est composé d'une ossature quasiment locale. Ces joueurs basés au pays sont entrés en regroupement avec des cadres comme Vataliy Denisov du Locomotiv de Moscou et Eldor Shomurodov de FK Rostov, en Russie. Ils ont tenu leur dernière séance d'entraînement à huis clos au complexe sportif Moulay Rachid de Casablanca...