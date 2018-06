Adam Nawalka, sélectionneur de la Pologne s'attend à "un match difficile contre le Sénégal"

Les joueurs de l'équipe polonaise, ainsi que leur sélectionneur Adam Nawalka abordent leur premier match à la Coupe du monde, mardi (15h00 GMT) face au Sénégal, avec méfiance.



"Ce match sera sans doute un match difficile", a estimé ce lundi le coach polonais, assurant que les Lions étaient "capable d'attaquer très rapidement", avec des joueurs très dangereux. "Le Sénégal a de très bon joueurs. Nous avons analysé la façon dont l'équipe du Sénégal joue. La préparation pour le match contre le Sénégal a démarré juste après le tirage au sort de la Coupe du monde. Nous avons analyser les forces et les faiblesses de l'équipe sénégalaise", a averti le sélectionneur de la Pologne.



Le Sénégal est pris très au sérieux par les Białe Orły (Aigles blancs). "C'est un adversaire fort. Je ne vais pas vous donner des détails. On verra sur le terrain demain. Nous nous sommes bien préparés pour la Coupe du monde. Dès le début, nous nous sommes dit que ce groupe est celui avec des capacités avec et des compétences très équilibrées", analyse Adam Nawalka. Le Sénégal est un adversaire qu'il respecte pour un tas de raisons...