Abuja: Deux sommets ( UEMOA et CEDEAO) se tiennent successivement sur le coup d’Etat au Niger

La capitale nigériane est le lieu de rencontre de plusieurs chefs d’Etat Africains. L’objectif à Abuja, est de se prononcer sur l’impérieuse question du coup d’Etat au Niger et de contraindre ainsi le Général Tchiani à rendre le pouvoir. Un retour à l’ordre constitutionnel est l’objectif de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Ce dimanche, ces deux institutions vont simultanément se réunir. Sans faire de déclarations, les huit pays membres de l’UEMOA sont allés rejoindre dans une autre salle leurs collègues pour le sommet de la CEDEAO.



Un sommet spécial sur la situation au Niger au terme duquel, une déclaration est attendue de la part des deux institutions africaines.