ALIOU CISSÉ : "L'équipe japonaise est techniquement très forte"

Le Sélectionneur de l'équipe du Sénégal a commenté la performance de l'équipe adverse. Selon Aliou Cissé : "On le savait depuis le début. Le Japon a une équipe techniquement très forte. Ils ont une bonne qualité de passes. Mais on a été pressants et on les a fait sortir de leur confort. Ils ont alors eu des déchets techniques et on en a profité pour marquer des buts. Ils sont revenus au score après. On a attaqué et pressé. Même s'ils ont reculé, une équipe de cette dimension du Japon, si on les laisse 5 mètres, ça devient difficile. Ils ont fait leur match"