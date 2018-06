ALIOU CISSÉ : " À l'aube de ce premier match de coupe du monde, mes pensées vont à Bruno Metsu"

Interrogé s'il va tenir le même discours que lui avait tenu Bruno Metsu lui et ses coéquipiers en 2002, Aliou Cissé de répondre : le discours de Bruno c'est le discours de Bruno. Maintenant, je suis sélectionneur et j'ai ma méthode de gérer mon équipe. Mais sinon à l'aube de ce premier match de coupe du monde, mes pensées vont à Bruno Metsu. Il a beaucoup fat pour notre football. Il nous a qualifiés pour la première fois de l'histoire du football Sénégalais à une coupe du monde. J'étais capitaine en ce moment-là et aujourd'hui je suis coach. Il est important que je lui fasse coucou et je sais que là où il est, il nous regarde, nous supporte et son énergie nous portera."