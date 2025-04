AFP / Moustapha Niass passe le témoin : « Je suis convaincu que cette nouvelle génération sera capable de relever les défis »

Après un hommage rendu à travers une vidéo retraçant les péripéties et la formation de son parti politique, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), le président Moustapha Niass, prenant la parole lors du congrès ce samedi, a félicité ses camarades et les a invités à poursuivre le travail entamé. Moustapha Niass passe désormais le témoin à la jeune génération. En effet, le leader des progressistes a exprimé avec émotion et reconnaissance son intention de confier la direction du parti à cette nouvelle génération de cadres : « Je suis sûr qu’elle va diriger ce parti avec brio et excellence. Je sais qu’elle va relever le défi de la préservation d’un legs que nous avons construit depuis 1999 ».



Le président de l’AFP a profité de la tribune de ce 3e congrès ordinaire pour remercier toutes les instances du parti qui l’ont accompagné durant les périodes les plus difficiles.