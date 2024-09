74e réunion (session extraordinaire) du Comité des Ministres de l’ASECNA : Prosper ZO’O MINTO’O élu directeur général

À l’issue de la 74e réunion (session extraordinaire) du Comité des ministres de l’Agence tenue le 27 septembre 2024 à Dakar, monsieur Prosper ZO’O MINTO’O, de nationalité gabonaise, a été désigné nouveau directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).



Dans un communiqué rendu public, il a été révélé que " le nouveau directeur général qui prendra fonction le 1er janvier 2025 pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois » qui occupe présentement les fonctions de directeur.du Bureau régional de l’OACI pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, est un ingénieur del’aviation civile sorti de l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) de Toulouse.



Il a Également obtenu d’autres diplômes d’ingénieur en électronique appliquée à l’École nationale des sciences appliquées (INSA) de Toulouse et à l’Institut national supérieur des ingénieurs de Libreville.Il succèdera à ce poste, à monsieur Mohamed MOUSSA, de nationalité nigérienne, qui était en fonction depuis 2017 et a effectué deux (02) mandats".



La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Ousmane SONKO, Premier ministre de la République du Sénégal, qui, dans son discours, " a insisté sur l’importance stratégique de l’ASECNA pour ses États membres. Il a indiqué que l’ASECNA, 65 ans après sa création, est devenue un centre d’excellence mondialement reconnu. Monsieur SONKO a précisé que l’Agence a surtoutSu s’adapter à l’évolution très rapide dans le domaine de l’aviation civile et aujourd’hui.Notre institution communautaire est à la pointe de la technologie dans tous les domaines et la désignation d’un nouveau directeur général pour l’ASECNA est un pari pour le futur".



De son côté, " le Ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité du Burkina Faso, président du Comité des ministres, Monsieur Émile ZERBO, a fait le point des importantes réalisations de l’ASECNA au cours des dernières années. Il a souligné que l’ASECNA est un outil précieux pour appuyer la volonté commune des États de fédérer le continent africain pour une gestion collective d’un ciel unique et harmonisé. Une vision qui cadre Parfaitement avec la volonté affichée par l’Union africaine de faire du transport aérien un levier essentiel du développement en Afrique. C’est dans ce cadre que se situe le lancement du Marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA), avec pour objectif de libéraliser le ciel africain et ainsi favoriser la connectivité entre pays et espaces.Régionaux.

" Le directeur général sortant, monsieur Mohamed MOUSSA, a été chaleureusement félicité par le Comité des ministres pour la grande résilience aux difficultés et les hautes performances réalisées au profit de l’ASECNA et du développement de l’aviation civile africaine", a-t-on conclu.