Devant le Pool judiciaire financier, Modou Mbacké Bara Dolly a fait une révélation inattendue concernant Farba Ngom, en détaillant leur relation dans le cadre de transactions immobilières. Il a affirmé avoir vendu un terrain de 500 m² à Farba Ngom près de l’aéroport, bien avant que ce dernier ne soit impliqué dans des affaires judiciaires. "Je ne me cache pas, je n’ai peur que de Dieu, je n’ai peur de personne", a déclaré Modou Bara Dolly, en rappelant ses liens avec l'ex-président Abdoulaye Wade, et en insistant sur le fait que cette vente de terrain s’est faite en toute transparence, bien avant que Farba Ngom ne soit politiquement exposé.







Modou Bara Dolly a également pris le temps de défendre Farba Ngom, soulignant qu’il avait toujours été un travailleur acharné et n’avait jamais occupé de poste gouvernemental durant ces sept dernières années. Pour lui, l’urgence c’est de régler les 1000 milliards qui sont apparus dans un compte, dénonçant les dérives politiques qui détournent l’attention des vrais enjeux du Sénégal. Au lieu de s'attarder sur des querelles internes, il appelle à se concentrer sur des priorités telles que la crise universitaire, les difficultés des marchands ambulants et la détresse des conducteurs de Jakarta.







Dans son intervention, Modou Mbacké Bara Dolly a lancé un appel solennel à la classe politique du pays : "Il est temps de mettre fin aux règlements de comptes et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment." Il a prévenu que si ces conflits politiques continuaient, ils risquaient de faire du Sénégal un terrain de lutte incessante. "Si on laisse passer cela, demain ce sera moi, l’autre jour un autre, et ainsi de suite", a-t-il conclu, en soulignant que le pays avait besoin de solutions concrètes plutôt que de divisions incessantes.