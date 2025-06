le Pr Alioune Sall de l’Ucad élu Vice-président de la Commission du droit international des Nations Unies

C’est donc à ce brillant sujet, classé premier dans beaucoup de concours nationaux et internationaux, que reviendra l’insigne honneur d’assurer la vice-présidence de la CDI l’année prochaine. Il s’agit assurément d’une consécration pour notre pays et pour la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Dans une note parvenue à Dakaractu, il est mentionné que le Pr Alioune Sall de la Faculté de Droit de l’Ucad est élu Vice-président de la Commission du Droit International des Nations-Unies, lors de sa 76 ème session qui vient de s’achever.À ce poste et dans cette prestigieuse institution, notre compatriote sera appelé, l’année prochaine à Genève ou à New York, à diriger certains travaux de cette Commission.Le document renseigne que la CDI a été créée en 1947 par l’Assemblée générale de l’ONU, qui en élit aussi les membres. Elle regroupe 34 juristes venant de toutes les régions du monde et délibère sur les questions juridiques d’intérêt mondial, à la demande notamment de la 6ème Commission de l’Assemblée générale, qui s’occupe de questions de droit international. À ce jour, le Pr Sall est le deuxième sénégalais à y siéger, après Me Doudou Thiam, qui fut le ministre des affaires étrangères du président Léopold Sédar Senghor.Ancien élève du prytanée militaire de Saint Louis, le Pr Alioune Sall est professeur titulaire de droit, ancien juge à la Cour de justice de la CEDEAO, ancien avocat aux barreaux de Paris et de Dakar. C’est donc un juriste qui a un parcours rare puisqu’il a appréhendé le droit comme avocat, comme juge et comme professeur.Le Pr Sall est également titulaire d’une licence en lettres et diplômé de l’Institut de droit international de Paris, il est aujourd’hui membre de la CDI dont il va assurer la vice- présidence et membre de la Cour permanente d’arbitrage, une institution qui siège à La Haye et qui regroupe des personnes pouvant être choisies comme arbitres dans des litiges entre États mais aussi entre États et sociétés multinationales. Le Pr Alioune Sall est par ailleurs professeur invité dans plusieurs universités africaines, européennes et à l’Académie de droit international de La Haye. Il a écrit une dizaine d’ouvrages et des articles dans le domaine du droit international et du droit constitutionnel, et plaidé des dossiers devant la Cour internationale de justice et devant les Cours de justice de la CEDEAO et de l’UEMOA.