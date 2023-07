Vladimir Poutine au président Macky Sall: « Vous êtes un partenaire fiable pour la Russie »

Les présidents sénégalais et russe se sont entretenus à l’issue du sommet Russie-Afrique sur le renforcement de la coopération. Lors de l’entretien, le président Vladimir a salué l’implication de son homologue, Macky Sall dans la coopération russo- africaine. « Notre rencontre à Sotchi en juin 2022 a été fructueuse. Je me souviens de notre dialogue sur la politique en général et c’est là que l’idée de ce deuxième sommet est apparue. Je vous ai par ailleurs proposé que ce sommet se tienne à Saint-Pétersbourg. Ce que vous avez soutenu volontiers. Nous sommes ici pour donner suite à votre travail en tant que président de l’Union Africaine . La Russie va soutenir l’initiative que vous avez lancé en août dernier concernant le siège à part entière de l’Afrique au G20 » rassure le chef du Kremlin.



Le président de la république pour sa part, s’est réjoui d’entendre le président Russe tenir ces propos en soutenant la participation de l’Afrique au G20 en tant que membre. « C’est une requête que je vous avez soumis l’année dernière en tant que président de l’UA et à laquelle vous avez répondu avec diligence. D’ailleurs, j’ai eu à rendre compte au sommet de l’Union Africaine au mois de février à tous les pays concernés. Cette participation va consolider ce monde multipolaire où l’Afrique va jouer un rôle majeur. Je souhaite, avec la Russie, qu’on puisse étudier aussi les mécanismes sur l’achat des produits pétroliers et sur les fertilisants. Nous allons continuer le plaidoyer pour que les système de paiement soient ouverts pour les fertilisants… » a souligné le Président Macky Sall ouvert aux différents types de coopération pour un partenariat gagnant gagnant.



Pour finir le président Vladimir Poutine rappelle au Président sénégalais que son pays demeure un partenaire fiable reconnaissant que les échanges commerciaux avec son pays s’élèvent à plus d’un milliard de dollars. Une bonne tendance selon le chef du Kremlin, qu’il faut développer davantage. « Il y’a des possibilités pour augmenter notre partenariat dans l’agriculture, dans les études géologiques, dans l’extraction des ressources, dans la pêche, dans le domaine humanitaire, la formation et la culture. Cette année, nous allons d’ailleurs augmenter le quota du Sénégal de 35 à 75%… » promet le président de la fédération de la Russie.