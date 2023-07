Visite du Président Macky Sall à la République du Tatarstan en Russie: Plusieurs pistes de partenariat identifiées

Le Président de la République a effectué une visite à la République du Tatarstan les 25 et 26 juillet 2023. À cet effet, " des pistes de partenariat sont à l’étude avec le Sénégal qui intègre le club des pays pétroliers", a-t-on appris dans un memo.



Ainsi, ladite République( l'une ses industries les plus puissantes de Russie),

" envisage d’investir dans une usine de pneus au Sénégal car le Tatarstan exporte ses pneus dans plus de 40 pays. A côté des pneus, le Tatarstan exporte aussi des Camions dont la célèbre marque KAMAZ qui avait remporté le Paris Dakar".



" La célèbre ville de Kazan, Capitale du Tatarstan est considérée comme la capitale russe du Sport avec des infrastructures de dimension mondiale que le Président Sall a visité dont le célèbre AKBAR ARENA et le grand hippodrome de Kazan. Le Président Sall a aussi profité de son séjour à Kazan pour visiter la célèbre mosquée de la ville qui est l’une des plus anciennes de la Russie où l’Islam est la 2e religion", a-t-on ajouté.



Pour rappel, la République du Tatarstan est l’une des républiques les plus riches de la

Fédération de Russie. Elle produit l’essentiel du pétrole russe et a une industrie pétrolière et pétrochimique très développée. Sa société pétrolière TATNEFT est l’une des plus puissantes du monde.



Dans le cadre de son séjour en Russie, le Président Macky Sall doit prendre part au sommet Afrique-Russie avec un

tête-à-tête très attendu avec son homologue russe le Vendredi. Il est attendu sur la médiation africaine pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Plusieurs audiences sont aussi en vue...