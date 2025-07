Visite diplomatique à Touba: L’ambassadeur de l’UE attentif à la plaidoirie du porte-parole des Mourides en faveur des émigrés

Ce lundi, Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, a effectué une visite officielle dans la cité religieuse de Touba. Il y a été reçu par Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre, président du comité d’organisation du Grand Magal et porte-parole du khalife général des Mourides.



À l’occasion de cette rencontre, le chef religieux a livré une plaidoirie appuyée en faveur des émigrés sénégalais vivant en Europe. Il a tenu à sensibiliser le diplomate sur les réalités de cette diaspora souvent confrontée à des conditions de vie difficiles. « Beaucoup d’entre eux ne rêvent que de retourner au pays. Ils sont en Europe uniquement pour travailler et vivre dignement à la sueur de leur front. Je vous exhorte à mieux les encadrer et les soutenir afin qu’ils puissent vivre en paix dans vos pays », a souligné Serigne Cheikh Bass. Il a également insisté sur la nécessité d’accompagner le développement du continent africain: « Le seul moyen d’éviter une immigration massive est d’aider les populations africaines à mieux vivre sur leur territoire. Une industrialisation judicieuse et accessible serait bénéfique pour tous. »



Le porte-parole a par ailleurs rappelé que dans la tradition mouride, le travail est sacré, et que la communauté ne cultive pas l’assistanat, ni à l’intérieur du pays, ni à l’extérieur.



En réponse, Jean-Marc Pisani a salué l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a exprimé son adhésion aux propos du dignitaire religieux. Il a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne aux côtés du Sénégal, particulièrement dans le domaine industriel et en partenariat avec plus de 200 entreprises privées.



Il a également mentionné le soutien de l’UE dans plusieurs secteurs, dont l’assainissement, et a clôturé sa visite par une halte à l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim.