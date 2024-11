Victoire de Trump: Macron et Scholz veulent "oeuvrer à une Europe plus forte et plus souveraine"

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont convenu mercredi "d'œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine" après la victoire quasi certaine de Donald Trump à la présidentielle américaine.



"Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les Etats-Unis et en défendant nos intérêts et nos valeurs", a écrit sur X Emmanuel Macron. Un porte-parole du gouvernement allemand avait auparavant indiqué à l'AFP que les deux hommes avaient eu un entretien téléphonique pour "se coordonner étroitement".