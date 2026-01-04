Venezuela: l'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim (déclaration ministre Défense) 

L'armée vénézuélienne a reconnu dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez comme présidente par intérim du pays, a annoncé le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Loez, au lendemain de la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine.



Lisant un communiqué, le général a cité la décision de la Cour suprême ordonnant à Mme Rodriguez d'assumer le pouvoir pendant 90 jours. Réclamant la libération de M. Maduro, il a également dénoncé l'assassinat de "sang froid" d'une partie de son équipe de protection.