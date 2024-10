Utilité des ressources africaines énergétiques : Alioune Tine appelle à prêter attention aux sciences humaines...

Le patron d'Africa Jom Center, Alioune Tine a posé une réflexion sur des questions d'actualité en Afrique sur sa page X , "À quoi servent les énormes ressources africaines, surtout les ressources énergétiques, pétrole, gaz, uranium, or, coltan, les ressources foncières, halieutiques, animalières, etc... Comment sortir de la pauvreté, de la précarité, des fragilités qui créent de l'enlisement, de l'engluement, du surplace, de la régression : par la paix et l'unité".

Pour Alioune Tine, "c'est des valeurs immatérielles sur lesquelles, on porte peu d'attention et qui sont les vrais moteurs du développement". Sur ce, il invite les économistes, les financiers et les gouvernants à prêter attention aux sciences humaines et aux sciences qui façonnent, construisent et déconstruisent les idéologies.