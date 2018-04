UNITÉ DE L'APR À TOUBA-MBACKÉ : " Nous allons discuter avec ceux qui boycottent les rencontres ' ( Modou Bara Dolly)

La quête de l'unité au sein de l'Apr de Touba et Mbacké est plus que jamais l'ordre du jour le plus pressant chez certains responsables politiques dont Serigne Modou Bara Dolly Mbacké.

Le chef religieux qui reconnaît que son initiative ne bénéficie toujours pas de l'adhésion escomptée, a annoncé la mise en place d'un comité de sages chargé d'aller discuter avec les récalcitrants, dira-t-il à la presse lors de la deuxième réunion convoquée à cet effet. '' Nous avons joint au téléphone tous les responsables. Ils ont choisi personnellement de ne pas venir. Toutefois, nous irions les voir pour avoir leurs points de vue et savoir pourquoi ils refusent de déférer aux multiples convocations. ''



Il faut signaler que l'Apr dans la cité religieuse et par extension dans le département de Mbacké, n'a jamais su se départir des dissensions interpersonnelles.



Pour cette rencontre, la présence de l'ancien ministre de Wade, Moussa Sakho, aura sans nul doute, le plus attiré les attentions.