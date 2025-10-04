Trounweissel ou Changement de Trône : l’Ambassade du Luxembourg au Sénégal célèbre l’avènement de Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume


À l’occasion de l’avènement au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume, l’Ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar, Son Excellence Madame Laure Huberty, a organisé ce vendredi 3 octobre 2025 une réception solennelle pour marquer ce moment historique de la vie institutionnelle luxembourgeoise.
 

La cérémonie, empreinte d’élégance et de convivialité, a réuni plusieurs personnalités du monde diplomatique, politique et académique, parmi lesquelles Mme Aïda Mbodj, Directrice de la DER-FJ, Mme Penda Mbow, historienne, et Mme Sophie Diallo, ancienne Directrice du 3FPT, ainsi que de nombreux membres du corps diplomatique accrédités au Sénégal.
 

Dans son allocution, l’Ambassadrice Laure Huberty a salué la stabilité et la continuité qui caractérisent la monarchie luxembourgeoise. Elle a rappelé que le “Trounweissel”, terme luxembourgeois signifiant changement de trône, s’effectue dans un esprit de transmission générationnelle et de fidélité aux valeurs du Grand-Duché. Elle en a également profité pour présenter brièvement la culture luxembourgeoise, marquée par son attachement à la paix, à la solidarité et à l’ouverture au monde.

Le Luxembourg a officiellement tourné une nouvelle page de son histoire ce vendredi 3 octobre 2025. Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri a abdiqué au Palais grand-ducal, après vingt-cinq années d’un règne empreint de dévouement au service de l’État et de la nation.

Son fils, Son Altesse Royale le Grand-Duc Guillaume, a ensuite prêté serment devant la Chambre des Députés, devenant ainsi le nouveau Chef de l’État luxembourgeois. La journée s’est conclue par une apparition de la Famille grand-ducale au balcon du Palais, symbole fort de communion nationale et de continuité dynastique.



