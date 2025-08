Trafic illicite de médicaments : L’ARP frappe fort à Saly

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de médicaments, l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) a mené une opération coup de poing à Saly, suite à l’interpellation de deux individus en possession de médicaments non autorisés.



Informée par le commissariat local, l’ARP a immédiatement mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée d’inspecteurs pharmaceutiques, de juristes et de spécialistes en communication pour procéder à l’inspection de la cargaison saisie. Parmi les produits interceptés figurent : Paracétamol, Diclofénac + Caféine, Cyproheptadine, Métronidazole, Sildénafil, Dexaméthasone et Bisacodyl. Aucun de ces médicaments n’est enregistré au Sénégal, rendant leur distribution illégale et dangereuse pour la santé publique. La valeur estimée de la saisie s’élève à plusieurs millions de francs CFA. Le Directeur Général de l’ARP a saisi cette occasion pour rappeler la rigueur de la Loi n° 2023-06 du 13 juin 2023, qui encadre strictement l’importation, la distribution et la dispensation des médicaments. Seuls les pharmaciens autorisés sont habilités à les dispenser dans le cadre d’une officine agréée.



« La sécurité sanitaire du peuple sénégalais est une responsabilité que nous assumons avec détermination », a souligné le Directeur Général de l'ARP qui réaffirme son engagement pour un environnement pharmaceutique sain, tout en renforçant la coopération avec les forces de l’ordre et les communautés.