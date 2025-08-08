Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang


Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang
On en sait un peu plus sur le cas de meurtre survenu hier nuit au quartier Thialy, à Thiès. En effet, après avoir commis l'irréparable suivi de son interpellation et de son placement en position de garde à vue, R. Diallo communément appelée " Maman", âgée de 16 ans, élève en classe de 4ème, est revenue sur les faits.
 
Devant les enquêteurs, elle a déclaré que la victime( B. Niang, âgé de 23 ans, habitant Diakhao Kanda), détenait ses vidéos intimes et continuait à lui faire des chantages sexuels.
 
 Selon elle, la victime l'avait attirée nuitament dans un endroit sombre à Thialy et la menaçait à l'aide d'un couteau afin de profiter d'elle. Et c'est quand B. Niang s'apprêtait à passer à l'acte, qu'elle s'est emparée de l'arme du crime pour la loger dans la poitrine de ce dernier avant de prendre la poudre d'escampette.
 
L'enquête se poursuit, a-t-on appris.
Vendredi 8 Août 2025
