Thiès : Les volontaires de la consommation appellés à contribuer à la prévention des abus, à corriger les dérives et à faire respecter la loi...

La cérémonie de sortie de la première promotion des 1.000 volontaires de la consommation a été paraphée ce vendredi à Thiès. Celle-ci a été présidée par le ministre du commerce, Serigne Guèye Diop, qui a adressé un message fort aux nouvelles recrues. "Vous êtes les garants d'un marché équitable[...]. Chaque visite dans les marchés, chaque relevé et chaque rapport que vous ferez, contribuera à prévenir les abus, corriger les dérives et à faire respecter la loi", a-t-il déclaré.

Ainsi, ces derniers seront déployés dans les différents service de commerce du pays pour veiller au respect des prix dans les marchés, entre autres missions.