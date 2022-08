Thiadiaye : Des conseillers municipaux traitent leur maire El Hadj Oumar Youm d'introuvable et lui demandent d'appliquer la décision de la cour d'appel qui a dissout le bureau.

Rien ne va plus entre le maire de Thiadiaye et certains de ses conseillers municipaux, précisément ceux de la coalition Liguey Kat Yi piloté par Babacar Pascal Dionne. En conférence de presse, ces élus municipaux ont abordé plusieurs sujets à savoir : la situation de leur mairie et la décision de la cour d'appel de Thiès qui a annulé le bureau municipal.



" Nous avons été élus démocratiquement par les populations de Thiadiaye pour les destinées de la ville. Dès lors, il est une obligation pour nous de les informer régulièrement de ce qui se passe au sein de l'institution municipale. La mairie de Thiadiaye connaît des blocages au moment où le maire est introuvable... En notre qualité de conseillers au nombre de 09 personnes nous ne maîtrisons rien de la gestion de l'institution", peste Ndèye Ngoné Fall, conseiller municipal et porte-parole du jour.



Ce dernier de poursuivre son discours. Cette fois-ci, c'est le cas de la décision de la cour d'appel de Thiès qui annule le bureau municipal de Thiadiaye pour non respect de la parité..." Dans quel pays sommes-nous ? Un pays où après la décision de la justice, ceux qui sont censés appliqués la loi font fi de ça. Nous informons les autorités et l'ensemble des Sénégalais épris de justice, que le bureau municipal de Thiadiaye agit dans l'illégalité. Après son installation, la cour d'appel a sorti une note pour son annulation en convoquant l'article 49 régissant le non respect de la parité. Pourquoi depuis lors, le maire El Hadj Oumar Youm refuse d'appliquer cette décision de justice... Qui est derrière Omar Youm? Pourquoi nos autorités tardent toujours à lui faire appliquer la loi ? Y-a-t il deux types de Sénégalais ? Nous, en tant que femmes nous considérons que ce qui se passe à Thiadiaye c'est manquer de considération aux Femmes et nous demandons que justice soit rendue", conclut Ndèye Ngoné Fall...