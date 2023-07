Tentative de coup d’État au Niger: La France exprime sa préoccupation et appelle au rétablissement de l'intégrité des institutions démocratiques du pays

Les messages de soutien à l’endroit du peuple nigérien et du président Mohamed Bazoum et sa famille se multiplient du côté des officiels.



Après l'UA, la CEDEAO et certains chefs d'État, la France dit être " préoccupée par les évènements en cours au Niger et suit attentivement l’évolution de la situation".



Ainsi, " elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force".



Elle dit également " s’associer aux appels de l’Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l’intégrité des institutions démocratiques nigériennes".