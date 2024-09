Taslima (Sédhiou) : Les fidèles ont célébré le gamou dans la ferveur religieuse…

La cité religieuse de Taslima a célébré la 79e édition de son gamou dans la ferveur religieuse. Mais aussi une occasion saisie par le khalife général Elhadj Makhily Gassama et Elhadj Khalifa Diaby porte-parole et président du comité d’organisation, de rappeler aux pèlerins le retour vers les préceptes religieux, la solidarité, l’amour de son prochain. Dans cette lancée, la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (PSL) a fait l’objet d’un exposé de la part du porte-parole du khalife pour le grand bonheur des nombreux pèlerins. À cela, il faut ajouter l’adoration sans faille d’ALLAH (Swt) en incarnant les valeurs du musulman comme décrites dans le Coran, rappelle encore Elhadj Khalifa Diaby.

À en croire le porte-parole, « nous avons fait la biographie du prophète pour que les fidèles copient son modèle pour une vie harmonieuse sur terre et pour l’au-delà, lors de la cérémonie officielle. »

Dans la foulée, il poursuit : « nous remercions les nombreux pèlerins venus de l'intérieur du pays, des pays limitrophes et de la diaspora. Mais aussi, nous remercions le président du comité d’organisation du gamou et les autorités étatiques pour la réfection du forage … »

Cette année aussi Taslima n’a pas dérogé à la règle en prodiguant des conseils aux jeunes, en formulant des prières pour la paix et la stabilité du pays et de la Oummah Islamique.