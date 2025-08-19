Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme


Tambacounda, une région en détresse : Alpha Thiam tire la sonnette d’alarme
Depuis les indépendances, Tambacounda souffre. Elle souffre d’avoir été oubliée, négligée, reléguée à la marge de tous les programmes de développement. Alors que d’autres régions ont bénéficié d’investissements structurants, Tamba demeure en retard sur tous les domaines : routes, écoles, hôpitaux, agriculture, numerique, infrastructures sociales, sportives etc.
 
Aujourd’hui, la colère se mêle au désespoir. L’enclavement, la pauvreté, la chaleur, le chômage, la poussière, la saleté, le manque d’opportunités… à cela s’ajoutent des inondations meurtrières qui détruisent maisons, champs et vies. Les populations de Tambacounda vivent dans l’incertitude, souvent sans voix pour porter leurs doléances.
 
Un peuple digne, oublié mais jamais vaincu
 
Si Tamba tient encore debout, c’est grâce à sa population. Un peuple digne, humble, solidaire. Les habitants de Makacoulibantang, qui réparent eux-mêmes la route Maka–Koussanar avec les moyens du bord, montrent que Tamba ne se résigne pas. Des associations de solidarité, dans toutes les communes, mènent des actions de terrain pour soulager les plus démunis.
 
Cet esprit de résilience est la plus grande richesse de Tamba. C’est à ces populations, solidaires, magnifiques, et ignorées depuis trop longtemps, que nous voulons rendre hommage et dire toute notre fierté et notre solidarité. 
 
Un Plan spécial pour faire de Tambacounda, un carrefour du développement
 
Tamba ne demande pas l’aumône. Elle réclame la justice territoriale. Elle appelle à un plan spécial, aligné sur le Plan Sénégal 2050 et la politique des pôles territoires, afin d’en faire un pôle de croissance national tournée vers la sous-région pour rendre le Sénégal plus compétitif.
D’abord des infrastructures routières : relier Tambacounda aux grands axes nationaux et transfrontaliers, juste pour rattraper le gap de routes et de pistes. 
Éducation et Santé : doter la région d’écoles modernes, supprimer définitivement les abris provisoires, installer des centres de formation professionnelle, d’hôpitaux de référence.
Agriculture et Élevage : mécaniser, former, produire, transformer, exporter. Tamba peut devenir le grenier du Sénégal.
Emploi et entrepreneuriat : créer des zones économiques spéciales et soutenir les PME locales et y tester le service militaire agricole et environnemental.
Énergie et environnement : valoriser le solaire, la biomasse, innover avec le nucléaire, oui oser et investir dans un plan d’assainissement durable. 
 
Un hommage aux autorités et aux guides religieux
 
Il faut aussi saluer ceux qui, malgré des moyens dérisoires, se battent aux côtés des populations. Le commandement territorial et particulièrement le Gouverneur Guedj Diouf, le Préfet Alioune Badara Mbengue et le Maire Papa Banda Dièye. Ils ont démontré leur engagement et leur proximité avec les sinistrés lors des récentes intempéries.
 
De même, le Khalife de Makacoulibantang, El Hadji Oumou Sankoung Diaby, par son rôle spirituel et récemment par l’organisation d’un récital de Coran et des prières spéciales, formulées pour la réalisation de la route Makacoulibantang - Koussanar, continue d’incarner une boussole morale et un facteur d’unité pour le Sénégal, la diaspora et la sous-région. Ses prières, ses conseils et son leadership religieux redonnent espoir aux populations dans ces moments d’épreuve.
 
Un appel au président Diomaye au premier Ministre Ousmane Sonko : Tamba doit compter
 
Nous lançons un appel au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko : faites de Tambacounda un laboratoire du Sénégal nouveau. Le Plan Sénégal 2050 ne peut réussir sans l’intégration des régions oubliées.
 
Tambacounda a suffisamment attendu et ne peut plus attendre. Si rien n’est fait, l’exode de ses jeunes vers Barça ou Nicaragua continuera, ses petites entreprises fermeront et la pauvreté s’enracinera. Mais si nous agissons aujourd’hui, Tamba peut devenir un territoire moteur du Sénégal, symbole de transformation nationale.
 
Tambacounda est prête. Le Sénégal doit répondre présent.
 
Alpha Thiam
Juriste fiscaliste – Expert RH 
SG Parti Forces Nouvelles Dimbali Sa Rew (FNDR)
Membre de la Coalition Diomaye Président
Mardi 19 Août 2025
