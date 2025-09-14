TOUBA- Le bassin de Keur Kabb cède sous la pression des eaux pluviales et menace d’inondation plusieurs quartiers

Une nouvelle alerte hydrique frappe la cité religieuse de Touba. Le bassin de rétention de Keur Kabb a cédé sous le poids des eaux pluviales, aggravant une situation déjà critique. Ce sinistre survient quelques semaines seulement après l’éclatement du bassin de Pofdi, révélant une fragilité inquiétante des infrastructures de drainage dans la zone.
La rupture du bassin entraîne un drainage incontrôlé des eaux vers les quartiers les plus vulnérables. Plusieurs habitations sont désormais exposées à un risque élevé d’inondation, tandis que des zones comme Ndock pourraient se retrouver totalement isolées. Les autorités locales et les services de gestion des inondations sont appelés à réagir rapidement pour limiter les dégâts, par les populations qui ont alerté les médias . Affaire à suivre …
