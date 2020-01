TOUBA / Des couteaux sortent et font 5 blessés... La police arrête deux des agresseurs et immobilise deux charrettes.

Au moins cinq personnes ont été blessées dont quatre grièvement avec des couteaux à l'issue d’une bagarre qui a éclaté ce jeudi au marché Mame Diarra de Touba entre 10 heures et 11 heures. La bagarre du jour n'était que la suite d'une autre qui avait déjà été entamée la veille et les agresseurs avaient promis à leurs cibles qu'ils viendraient lui faire la fête.



Chose promise, chose due. À bord de deux charrettes tirées par des ânes, les agresseurs ont attaqué leurs cibles, des cordonniers pour l'essentiel. Les accrochages furent tellement rudes que quatre jeunes personnes âgées entre 21 et 22 ans se seront retrouvées avec une partie du corps lacérée.



Mass s'en sortira avec une grosse plaie à la tête, Mafall aura le visage complètement défiguré et une grave blessure à la main droite,

Meïssa Guèye se verra le front tailladé alors que Baye Zale devra subir une opération au niveau de la bouche et plus précisément à hauteur de ses lèvres. Ils seront tous acheminés à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba pour subir les premiers soins médicaux.



Au moment où Dakaractu écrit ses lignes, le commissariat spécial de Touba a réussi à mettre la main sur les deux charrettes (moyen de locomotion utilisé par les assaillants) et surtout sur deux des agresseurs. L'enquête ouverte permettra certainement d'arrêter le reste de la bande d'agresseurs.